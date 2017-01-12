سجلت "نوكيا" براءة اختراع لتطبيق باسم Viki، وهو عبارة عن مساعد يقوم بالكتابة النصية عبر الصوت على الهواتف الذكية وشبكة الانترنت.

وبحسب Engadget ، فإن توجه "نوكيا" الجديد، يشير إلى نيتها العمل على تطوير نظام ذكاء اصطناعي خاص بها، خاص بالمساعدات الصوتية.



وأكد مصدر في "نوكيا" أن "الشركة تقوم بتسجيل علامات تجارية من حينٍ لآخر، لكن دون التعليق ( كيف ومتى) أو ما إذا كان سيتم استخدامها في منتجات أو خدمات نوكيا أم لا".



ومن المتوقع أن تعود "نوكيا" إلى سوق الهواتف الذكية بقوة، حيث كشفت مؤخراً عن أول هاتف لها بنظام " أندرويد نوغا 7.0 " باسم Nokia 6، مؤكدةً أن لديها المزيد من الهواتف التي ستكشف عنها لاحقاً هذا العام .