كشفت وكالة الانباء (سبونتيك), نقلا عن مصدر مقرب من المعارضة السورية، يوم الخميس، أن الخارجية الروسية تسعى لعقد اجتماع للمعارضة في موسكو نهاية الشهر الجاري.

واوضح المصدر للوكالة ان "الخارجية الروسية تعمل على جمع معارضين سوريين، ما يسمح بتسهيل تشكيل وفد موحد".

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وأضاف المصدر ان "الفكرة تهدف لتسهيل عملية المفاوضات السورية-السورية، هناك ستة أسماء مطروحة للاجتماع في موسكو 26-27 كانون الثاني، منها رندا قسيس، معاذ الخطيب، أحمد الجربا، لؤي حسين، قدري جميل، وشخصية عن الاكراد على ما أعتقد".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف وممثل الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة، قدري جميل, شددا, يوم الاثنين الماضي, على اهمية "تشكيل منصة موحدة للمعارضة السورية".

وتسارعت وتيرة التسوية السياسية بعد التطورات التي أفضت إلى استعادة الجيش النظامي حلب, تم التوصل لاتفاق الهدنة بدعم روسي تركي, وسط الحديث عن امكانية اجراء مفاوضات بجنيف في شباط المقبل, في وقت تجري التحضيرات الدولية لعقد المفاوضات السورية في استانة.