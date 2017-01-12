أصدر الرئيس بشار الأسد, يوم الخميس, مرسوما تشريعيا يقضي بتثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب..

ونص المرسوم, الذي حمل رقم (4), على انه يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا المرسوم تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب وفقا لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.

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ويشترط لتثبيت العاملين المشمولين باحكام المادة (ا) من هذا المرسوم التشريعي توفر الشروط الاتية وهي ان يقوم العامل فعلا بعمل ذي طبيعة دائمة.

كما يشترط ان يكون قد مضى على استخدامه او التعاقد معه بشكل مستمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مدة سنة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الانشاءات العامة حيث يشترط ان يكون قد مضى على استخدامه او التعاقد لديها مدة سنتين بشكل مستمر.

ويشترط ايضا أن يتوافق العقد مع احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وجداول الاجور الملحقة به .

ويتم تثبيت العاملين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي على وظائف شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة في حال توفر شاغر فئوي وفي حال عدم توفره يتم تثبيته على شاغر محدث حكما لهذه الغاية, وبالأجر الذي بلغه العامل بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

وتعد صكوك تثبيت العاملين المؤقتين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي نافذة من تاريخ تأشيرها من الجهاز المركزي للرقابة المالية.

ونص المرسوم على انه لا يجوز للعاملين المشمولين بأحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي النقل او الندب او الاعارة قبل مضي خمس سنوات على تاريخ تثبيتهم.

يشار الى ان مجلس الوزراء أقر مؤخرا مشروع قانون جواز إعادة تعيين العمال المؤقتين بعقود سنوية على مراحل وبشكل تدريجي على أن تكون المرحلة الأولى لتثبيت عقود ذوي الشهداء السنوية والمتعاقدين وفق برنامج تشغيل الخريجين الشباب وذلك حرصاً على انتظام سير العمل وكفاءته وتوطين القوى العاملة وأصحاب الكفاءات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.