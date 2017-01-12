بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف, يوم الخميس, تخضيرات اللقاء الدولي حول سوريا في العاصمة استانة.

ونقلت وسائل اعلام عن الكرملين قوله ان الطرفين ناقشا "التحضيرات بشأن المفاوضات السورية المزمع عقدها في كازاخستان".

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من جانبه, أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف موعد بدء المفاوضات حول تسوية الأزمة السورية في أستانا لم يعلن رسميا بعد.

وأوضح بيسكوف انه من المبكر الحديث عن لقاء قادة الدول المعنية بالمحادثات السورية في أستانا.

جاء ذلك عقب يوم من تصريح ديبلوماسي روسي بان المحادثات السورية في استانة ستعقد في الـ23 من كانون الثاني الحالي, مشيرا الى أنه ليش هناك معلومات حول ارجاء اللقاء.

ويشار الى أن الرئيس بشار الأسد أكد استعداد حكومته ارسال وفدها الى استانة، عقبه تسريبات من مصادر "الهيئة العليا" للمفاوضات توجه الهيئة لللمشاركة في المحادثات.

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية, أعلنت يوم الثلاثاء, عن انتهاء التحضير لاستضافة المفاوضات السورية في العاصمة أستانة, برعاية من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة.