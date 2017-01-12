أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري, يوم الخميس, أن مصر لن تنخرط في أي "صراع عسكري" في سوريا، مشددا على ان الازمة السورية لن تنتهي بوجود "تنظيمات ارهابية".

ونقلت وكالات انباء عن شكري قوله, في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية, إن "مصر لن تنخرط في أي عمل عسكري في سوريا، وأنه لا سبيل لإنهاء الأزمة السورية إلا عبر المسار السياسي".

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وكانت مصر نفت، في وقت سابق، رسميا أي تواجد عسكري لها على الأراضي السورية، وذلك ردًا على ما نقلته بعض الصحف العربية والإسرائيلية عن تواجد عسكري مصري على الأراضي السورية.

وأفاد شكري بأن الصراع في سوريا لن ينتهي في ظل "وجود تنظيمات إرهابية استطاعت النفاذ إلى الساحة السورية".

وأضاف شكري أن "الجماعات الارهابية ستظل تعمل على زعزعة استقرار سوريا إذا لم يعمل المجتمع الدولي بجدية للقضاء عليها".

وتؤكد مصر, في عدة مناسبات, على ثبات موقفها تجاه الأزمة السورية والمتمثل بضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، وضرورة إطلاق العملية السياسية من جديد، بهدف التوصل لتسوية شاملة ونهائية للأزمة في البلاد.