أعربت المنظمة الدولية للهجرة, يوم الأربعاء, عن "قلقها" إزاء حالة الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء وغيرهم الذين يواجهون ظروف الشتاء القارس في جميع أنحاء أوروبا وشرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك عقب وفاة العشرات منهم بينهم سوريين اثنين نتيجة البرد الشديد.

ونقلت اذاعة الامم المتحدة ,عبر موقعها الالكتروني, عن المنظمة قولها انها علمت "بوفاة لاجئين سوريين اثنين بلبنان أثناء عبور ممرات جبلية يغطيها الثلج, بالاضافة لوفاة مهاجرين اثنين من العراقيين تم اكتشاف جثتيهما بعد أن تجمدا حتى الموت في غابة في بلغاريا، فضلا عن وفاة اثنين آخرين على الأقل، أحدهما مواطن صومالي في بلغاريا والآخر أفغاني في اليونان".

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وبحسب المنظمة, فإن درجات الحرارة دون الصفر مئوية في جميع أنحاء القارة أدت الى مقتل العشرات من المهاجرين نتيجة التعرض للبرد، بمن فيهم مهاجرون كانوا قد وصلوا مؤخرا إلى مدن مثل روما وغيرهم من الذين يعبرون البلقان.

وأفادت المنظمة بأن هناك أكثر من سبعة آلاف وخمسمائة شخص عالقون في صربيا ويعيشون في مساكن دون حماية كافية من الشتاء.

وأشار المدير العام للمنظمة وليام لاسي سوينغ إلى مصرع أكثر من خمسة آلاف مهاجر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا خلال عام 2016.

وشدد المدير على ضرورة أن يستجيب العالم للمخاطر التي كشفتها تلك الظروف الجوية القاسية بتقديم المساعدات الغذائية والمأوى وغيرها من الموارد على المدى القصير والطويل.

ويشار الى أن معاناة اللاجئين لاسيما في أوربا تتفاقم مع زيادة حدة موجة الصقيع التي تضرب القارة منذ عدة أيام, مع توارد انباء عن حدوث حالات وفاة نتييجة الظروف المناخية السيئة