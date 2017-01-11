سقط عدد من الجرحى بينهم اطفال, يوم الأربعاء, جراء سقوط قذائف على أحياء في كل من ريف ادلب وحلب ودير الزور.

وقالت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية إن "ثمانية أشخاص, بينهم ثلاثة أطفال, أصيبوا بجروح بسقوط قذائف هاون على بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب. ما أدى أيضا الى وقوع أضرار مادية ببعض المنازل".

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وكان شخصان لقيا مصرعهما وأصيب 8 بجروح, يوم الأثنين, جراء سقوط قذائف على بلدتي كفريا والفوعة بريف ادلب.

ويشار الى أن بلدتي الفوعة وكفريا استهدفتا مرات عدة بقذائف الهاون, من قبل الفصائل المسلحة, ما أدى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

من جانب آخر, قالت مصادر مؤيدة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن جرحى سقطوا بقذائف صاروخية استهدفت محيط حي الموكامبو و احياء الشهباء والاندلس وشارع النيل بحلب.

و في دير الزور, أضافت المصادر ان خمسة أطفال ووالدتهم أصيبوا بجروح نتيجة سقوط قذيفة هاون على منزلهم في شارع الوادي بحي الجورة في مدينة دير الزور.

وتتعرض مناطق عدة خاضعة لسيطرة النظام, في حلب ودير الزور ومدن أخرى, لسقوط قذائف هاون وصاروخية ما يؤدي الى سقوط ضحايا.

وياتي ذلك مع دخول اتفاق وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية حيز التنفيذ يومه الـ 13، برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.