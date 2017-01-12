يوفنتوس يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بفوز مثير على اتلانتا بكأس إيطاليا اخبار الرياضة شارك

حسم يوفنتوس تأهله لدور الثمانية لكأس إيطاليا في مشوار الحفاظ على لقبه كبطلاً للبطولة خلال العامين الأخيرين بالفوز على ضيفه أتلانتا 3-2.

تقدم يوفنتوس بهدفين في الشوط الأول عبر باولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش في الدقيقتين 22 و 34 قبل أن يقلل كونكو الفارق في الدقيقة 72، ثم سجل بيانيتش الهدف الثالث في الدقيقة 75 قبل أن يختتم الشاب لاتي لات الأهداف في الدقيقة 81.



لم يترك لاعبو يوفنتوس اللقاء للاعبي أتلانتا، وفي الدقيقة 22 منح الأرجنتيني باولو ديبالا التقدم لفريقه يوفنتوس عبر تسديدة قوية سكنت شباك أتلانتا لتشتعل مدرجات ملعب يوفنتوس بالهتاف في ظل الأجواء الباردة التي تسيطر على مدينة تورينو بشمال إيطاليا.



أحكم لاعبو يوفنتوس سيطرتهم التامة على مجريات اللعب، بالرغم من محاولات أتلانتا وعدم تراجعهم للدفاع، ولكن خبرة لاعبي يوفنتوس لعبت دوراً واضحاً في ذلك ليضاعف الكرواتي ماريو ماندزوكيتش النتيجة في الدقيقة 34 وتصبح الأمور أكثر سهولة على أصحاب الأرض.



وعلى عكس سير اللعب تماماً، نجح كونكو لاعب أتلانتا في تسجيل هدف فريقه الأول بتسديدة قوية في الدقيقة 72 تسكن شباك الحارس نيتو لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف واحد لأصحاب الأرض.



لم يمنح لاعبو يوفنتوس الأمل وقتاً طويلاً للاعبي أتلانتا، فينجح بعدها بثلاث دقائق فقط بيانيتش في تسجيل الهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء.



وفي لحظة إنعدام تركيز من دفاع يوفنتوس ينجح اللاعب الشاب لاتي لات في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 81 لتتوتر الأجواء في ملعب يوفنتوس خوفاً من نجاح الضيوف في تحقيق التعادل.

سيريانيوز 2017-01-12 01:01:59 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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