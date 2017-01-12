قاد البرازيلي تياغو سيلفا باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم، بتحقيقه لثنائية في شباك ماتز 2-0 الأربعاء في ربع النهائي.

وعلى ملعب بارك دي برانس في باريس، يدين فريق العاصمة بطل العامين الأخيرين بفوزه الى قائده قطب الدفاع الدولي البرازيلي تياغو سيلفا الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 27 و72.

ولحق بوردو بنانسي وموناكو إلى الدور نصف النهائي بفوزه على ضيفه غانغان 3-2 الأربعاء على ملعب ماتموت أتلنتيك في بوردو في الدور ربع النهائي.



وسجل الغيني فرانسوا كامانو (16) وجيريمي تولالان (36) وغايتان لابورد (65) أهداف بوردو، وسلوان بريفات (11) ونيكولا بينيزيه (88) هدفي غانغان.



وكان نانسي وموناكو أول المتأهلين إلى دور الأربعة بفوز الأول على مضيفه نانت 2-صفر، والثاني على مضيفه سوشو من الدرجة الثانية 4-3 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1)، الثلاثاء.