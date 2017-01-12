برشلونة يرد الدين لاتلتيك بلباو ويبلغ ربع نهائي كأس إسبانيا اخبار الرياضة شارك

بلغ برشلونة حامل اللقب ربع نهائي مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه أتلتيك بلباو 3-1، الأربعاء في اياب ثمن النهائي.

وعوض برشلونة خسارته مباراة الذهاب 1-2 إلى فوز مستحق 3-1 اياباً بفضل ثلاثية لثلاثيه الهجومي "الفتاك" الأوروغوياني لويس سواريز (35) والبرازيلي نيمار دا سيلفا (48 من ركلة جزاء) والأرجنتيني ليونيل ميسي (79).

وسجل أنريك سابوريت الهدف الوحيد لأتلتيك بلباو في الدقيقة 51.

ويختتم اياب الدور ثمن النهائي الخميس بلقاءات سلتا فيغو مع فالنسيا (1-4)، وايبار مع أوساسونا (3-صفر)، واشبيلية مع ريال مدريد (صفر-3). سيريانيوز 2017-01-12 01:28:35 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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