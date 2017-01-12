ساوثامبتون يتخطى ليفربول بهدف بذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية اخبار الرياضة شارك

خرج ساوثهامبتون فائزًا من معركته الأولى أمام ضيفه ليفربول بنتيجة 1-0 الأربعاء على ملعب "سانت ميرين" في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وأحرز ناثان ريدموند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20، وتجري مباراة الإياب على ملعب "أنفيلد" في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.



وبعد ربع ساعة هادئة لم يشهد أي تهديد على مرمى الفريقين، بادر ليفربول بأولى هجمات اللقاء عندما مرر تشان الكرة إلى لالانا الذي أرسلها أمام المرمى إلى المتربص فيرمينو لكن حارس ساوثهامبتون فرايزر فورستر قطع الكرة ببسالة، وكان الرد من أصحاب الأرض عاصفا، فافتتح التسجيل بالدقيقة 20 بعدما تنقلت الكرة من تاديتش إلى رودريجيز بعد محاولة خاطئة لقطعها من قبل كلافان، فمرر رودريجيز كرة بينية إلى ريدموند الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك.



حافظ ساوثهامبتون على ثباته مع بداية الشوط الثاني الذي لم يشهد أحداثا مثيرة في ثلثه الأول، قبل أن تصل الكرة إلى فيرمينو في منطقة جزاء ساوثهامبتون لكن فورستر سيطر على كرته الضعيفة في الدقيقة 60، ليدخل بعدها البرازيلي فيليبي كوتينيو أرض الملعب بدلا من زميله فينالدوم، وهي أول مباراة لكوتينيو منذ تشرين الثاني الماضي بسبب الإصابة.



وعانى ليفربول كثيرا للوصول إلى منطقة جزاء ساوثهامبتون رغم دخول البلجيكي ديفوك أوريجي مكان فيرمينو، في الوقت الذي زج به ساوثهامبتون مهاجمه الإيرلندي شاين لونج مكان رودريجيز، وأهدر ريدموند فرصة خطيرة لتعزيز تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة 83 بعدما حاول وضع الكرة من فوق الحارس كاريوس لتصطدم بالعارضة. سيريانيوز

2017-01-12 01:25:06 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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