نفت المعارضة في وادي بردى بريف دمشق، يوم الأربعاء، الاخبار التي تتحدث عن التوصل لإتفاق بين الفصائل المعارضة والنظام تمهيداً لدخول ورشات الصيانة إلى عين الفيجة.

وذكرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على (تويتر) أنها "تنفي ماتداولته صفحات التواصل الاجتماعي عن التوصل لاتفاق مصالحة مع النظام".

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وأضافت أن "قوات النظام طرحت مبادرة ويتم نقاشها حاليا بين الأهالي والفصائل المعارضة"، مؤكدة ان كل مايشاع حول التوصل للاتفاق هو "عار عن الصحة".

وكان محافظ ريف دمشق علاء منير ابراهيم، أعلن في وقت سابق من يوم الأربعاء، عن التوصل الى اتفاق مبدئي مع قادة فصائل معارضة في وادي بردى، تمهيداً لدخول ورشات الصيانة والإصلاح إلى عين الفيجة.

ويأتي الحديث عن التوصل لاتفاق، مع دخول دمشق يومها الـ19 بدون مياه، حيث تم قطع الماء عن العاصمة، وسط تقاذف الاتهامات بين النظام والمعارضة حول المسؤولية، اذ قالت مؤسسة المياه في دمشق وريفها ان قطع المياه جاء نتيجة اعتداءات المجموعات المسلحة على النبع، في حين قالت المعارضة إن القصف أدى لتدمير المضخات والأنابيب.

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