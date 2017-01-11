أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية, يوم الأربعاء, أن عشرات الطرق غير سالكة في محافظة ريف دمشق وحماه واللاذقية وطرطوس.

وأوضحت الإدارة حسب وكالة (سانا) الرسمية، أن طريق عرنة دربل فى منطقة قطنا غير سالك بسبب تشكل الجليد والضباب وطريق عام سرغايا الزبداني وطريق بلودان الزبداني في منطقة الزبداني سالكان بصعوبة بسبب تساقط الثلوج وتشكل الجليد وطريق عام سرغايا عطيب جديدة يابوس غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

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وفي منطقة التل, كل الطرق سالكة عدا الطرق المؤدية لناحية صيدنايا وقراها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة حماة, جميع الطرق سالكة عدا طريق جورين صلنفة وطريق شطحة جوبة برغال وطريق عين الكروم القرندح غير سالكة بسبب تراكم الثلوج ,أما طريق نهر البارد بيت ياشوط فهو سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية, كل الطرق في منطقة القرداحة سالكة عدا طريق جوبة برغال الغاب وطريق جوبة برغال صلنفة وطريق جوبة البرغال القرندح وعين الحياة والعامود وطريق القرندح العامود عين الحياة وطريق مركية مقامات بني هاشم وطريق الباسل بسين القليلة عوينة الريحان حرف المسيترة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وفي منطقة الحفة ,طريق محطة البث الغاب غير سالك بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد أما في منطقة جبلة فكل الطرق سالكة ما عدا طريق الدالية أبو قبيس وطريق بيت ياشوط المنيزلة بشيلي غير سالكين بسبب تراكم الثلوج.

وعن محافظة طرطوس, كل الطرق في المحافظة سالكة عدا طريق كفر جوايا محطة البث غير سالك بسبب تشكل الجليد والطرق الواصلة بين ناحية العنازة وبيت جاش ومصيات ونحل الجرد وخربة السنديانة وجديدة بصرمون والعليقة وفاسان طريق العنازة بيت جاش مصيات نحل الجرد وطريق بصرمون العليقة فاسات جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث.

وشهدت عدة محافظات هطول أمطار, وسط سقوط ثلوج على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر, وسط أجواء باردة , نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.