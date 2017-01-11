أعلنت الإمارات، يوم الأربعاء، مقتل خمسة من ديبلوماسييها في تفجير قندهار الذي استهدف دار الضيافة في كابول عاصمة أفغانستان.

ونعى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كل من "محمد علي زينل البستكي وعبد الله محمد عيسى عبيد الكعبي وأحمد راشد سالم علي المزروعي وأحمد عبد الرحمن أحمد كليب الطنيجي وعبد الحميد سلطان عبد الله إبراهيم الحمادي".

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وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قالت أمس إن سفير الدولة لدى أفغانستان جمعة محمد عبدالله الكعبي وعدد من الديبلوماسيين الذين كانوا برفقته أصيبوا بجروح من جراء التفجير الذي استهدف مقر حاكم قندهار، موضحةً أن البعثة كانت مكلفة تنفيذ مشاريع إنسانية وتعليمية وتنموية في أفغانستان.

وقال الناطق باسم حاكم قندهار الذي كان بين المصابين في الهجوم صميم خبالواك إن الواقعة حدثت خلال اجتماع بين مسؤولين كبار وديبلوماسيين من السفارة الإماراتية.

وتلا الهجوم إعلان حركة "طالبان" مسؤوليتها عن هجوم مزدوج أودى بحياة أكثر من 35 شخصاً بعدما فجر انتحاري نفسه قرب البرلمان في العاصمة الأفغانية كابول تلاه على الفور تفجير سيارة مفخخة في عملية يبدو أنها منسقة.

يشار الى ان أفغانستان تشهد هجمات متكررة يتبنى معظمها تنظيم "طالبان"، حيث أصيب عضو في البرلمان الأفغاني في 28 كانون الأول الماضي اثر تفجير في منطقة دشت برتشي غرب العاصمة الأفغانية كابل.

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