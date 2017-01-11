ينوي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حضور مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط، تنظمه فرنسا منتصف كانون الثاني الحالي.

ونقلت وكالة (رويترز) عن متحدث باسم كيري يوم الثلاثاء، لم تسمه، قوله، إن كيري سيحضر مؤتمرا للسلام بالشرق الأوسط تنظمه فرنسا ويعقد في باريس في 15 كانون الثاني.

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ويهدف المؤتمر إلى بحث إمكانية عودة إسرائيل والفلسطينيين إلى المفاوضات وإحياء محادثات السلام. ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا اقتراح عقد المؤتمر.

وكانت فرنسا، أعلنت في 23 كانون الأول الماضي، عزمها عقد مؤتمر السلام الخاص بالشرق الأوسط في باريس منتصف كانون الثاني القادم، بمشاركة نحو 70 دولة.

وكانت فرنسا عقدت مؤتمرا تمهيديا في حزيران شاركت فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول عربية كبرى لبحث مقترحات دون حضور الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض مرارا اقتراح عقد المؤتمر الذي كانت فرنسا تعتزم عقده قبل نهاية العام، لبحث إمكانية عودة الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني إلى مائدة المفاوضات وإحياء محادثات السلام المتوقفة.

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