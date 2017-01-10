بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مع عدد من المعارضين السوريين، على رأسهم ضباط منشقين عن الجيش النظامي الوضع العسكري والسياسي في البلاد.

ونشرت وكالة "تاس" الروسية بياناً لوزارة الخارجية الروسية يوم الثلاثاء، جاء فيه إن "ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، بحث الوضع العسكري – السياسي في سوريا مع مجموعة من المعارضين السوريين على رأسهم جنرالات في المعارضة، ومنهم مصطفى الشيخ وخالد الحلبي".

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ويتولى مصطفى الشيخ قيادة المجلس العسكري الأعلى لـ"الجيش الحر"، وكان أعلن في بداية الـ2012 انشقاقه عن الجيش النظامي، حيث كان يشغل رتبة عميد ركن ومنصب قائد المنطقة الشمالية رئيسا لفرع الكيمياء وضابط أمن للمنطقة الشمالية.

وخالد الحلبي كان عميداً ورئيس فرع امن الدولة في الرقة، وهو من مواليد بلدة المزرعة في محافظة السويداء، وأعلن انشقاقه عن النظام في اذار الـ2013.

وأضاف البيان أنه "تم خلال المحادثات تبادل وجهات النظر حول الوضع العسكري والسياسي السائد في سوريا، مع التركيز على مهمة وقف إراقة الدماء في البلاد في أقرب وقت ممكن وتكثيف الجهود لتعزيز التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية".

وكان اتفاقاً لوقف اطلاق نار شامل في سوريا قد دخل حيز التنفيذ، ليلة الجمعة 30 كانون الأول من العام الماضي، ويستثني هذا الاتفاق تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة الإرهابيين، والمجموعات المرتبطة بهما.

ويأتي الاجتماع الروسي مع قادة في المعارضة السورية، في وقت تتكثف فيه الجهود الروسية والتركية في سبيل التحضير لعقد اجتماع سوري سوري في العاصمة الكازاخستانية استانا، ضمن إطار مساع لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية.