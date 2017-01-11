مانشستر يونايتد يتخطى عقبة هال سيتي ويقترب من بلوغ نهائي كأس الرابطة الانكليزية اخبار الرياضة شارك

اقترب مانشستر يونايتد من الصعود إلى نهائي كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم عقب تجاوزه عقبة ضيفه هال سيتي 2-0 الثلاثاء في ذهاب نصف النهائي.

وواصل مانشستر يونايتد صحوته محققاً انتصاره التاسع توالياً في جميع البطولات، ليصبح البرتغالي جوزيه مورينيو على بعد خطوة واحدة من التأهل للنهائي.

وتناوب الإسباني خوان ماتا والبلجيكي مروان فيلايني على التسجيل في الدقائق (56 و87).

وينتظر مانشستر لقاء العودة أمام هال سيتي في السادس والعشرين من الشهر الحالي، علماً أن طرف نصف النهائي الآخر سيجمع ساوثهامبتون مع ليفربول. سيريانيوز 2017-01-11 01:25:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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