أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء، على ضرورة الإعداد المثمر والبناء لمفاوضات أستانا حول الأزمة السورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان "الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي حزمة من المسائل المرتبطة بتطبيق ما جاء في الوثائق الموقعة بين النظام السوري وفصائل المعارضة".

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وكان اتفاقاً روسيا أمريكياً قضى بالتوصل الى وقف اطلاق نار شامل في سوريا دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول الماضي، وفي حال نجاح وقف إطلاق النار، سيبدأ النظام السوري والمعارضة مفاوضات سياسية في أستانا الكازاخستانية تحت رعاية موسكو وأنقرة.

وأضافت الوزارة أنه تم التأكيد على ضرورة "التقيد بوقف العمليات العسكرية، مع ضرورة مواصلة مواجهة المجموعات الإرهابية."

وتأتي المحادثات الروسية التركية، عقب ساعات من إعلان أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية, عن انتهاء التحضير لاستضافة المفاوضات السورية في العاصمة أستانة, برعاية من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة.

ومن المقرر ان تعقد مفاوضات استانة المزمعة في منتصف كانون الثاني, بحيث سيمثل وفد المعارضة كل القوى الموجودة على الارض باستثناء تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش", بحسب ما أعلنته موسكو, حيث أبدت كازاخستان استعدادها استضافة المفاوضات السورية في العاصمة آستانا, لكنها اشترطت التزام جميع الأطراف باتفاق الهدنة مقابل إجراء المفاوضات.

سيرياينوز