"آبل" تطور نموذج لهاتف باسم "آيفون برو" علوم وتكنولوجيا شارك

أكدت تقارير "آبل" طورت نموذجًا لهاتف كامل قد يحمل اسم "آيفون برو" مزود بمواصفات خاصة إلى جانب شاشة منحنية من "ال جي".

وبحسب "وول ستريت"، فإن "آبل" قامت باختبار هواتف "آيفون" بشاشات منحنية من نوعOLED بدقّة عالية تختلف عن الحالية. وقامت "آبل" إلى جانب غوغل" و"مايكروسوفت"، بالتعاقد مع "إل جي" لتطوير شاشات قابلة للطي من نوع OLED .

وتوقعت مصادر مختصة، أن تقوم "آبل" بتوفير هواتف "آيفون 8" عام 2017ـ بشاشات بأطراف مُنحنية من نوع OLED بثلاثة أحجام مختلفة هي 4.7 بوصة، و5.5 بوصة، إضافة إلى 5.8 بوصة.

2017-01-10 20:06:42 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق