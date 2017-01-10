"نوكيا" تعود من جديد وتكشف عن أول هاتف لها بنظام "آندرويد" علوم وتكنولوجيا شارك

كشفت "نوكيا" عن أول هاتف لها بنظام " أندرويد نوغا 7.0 " باسم Nokia 6، مؤكدةً أن لديها المزيد من الهواتف التي ستكشف عنها لاحقاً هذا العام .

وبحسب رويترز، فإن "الهاتف مصنع من قبل شركة فوكسكون من الالمنيوم مع سماعتين أمامية ستريو Dolby ويدعم البصمة من خلال زر الهوم بالاضافة لوجود منفذ لشريحتين". والهاتف مزود بشاشة IPS LCD حجم 5.5 إنش بدقة Full HD بكثافة 403 بكسل في الإنش محمية بطبقة من زجاج غوريلا كلاس 33. ويعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة من "كوالكوم" فئة Snapdragon 430وذاكرة عشوائية 4 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغا. وتبلغ دقة الكاميرا الخلفية 16 ميغابايت بفتحة عدسة f/2.0 مع فلاش LED وتقنية الضبط التلقائي للصورة ، وكاميرا أمامية دقة 8 ميغابكسل بفتحة عدسة f/2.0. وسيطرح هاتف "نوكيا" الجديد في الاسواق الصينية فقط بسعر 245 دولار.

2017-01-10 20:08:42 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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