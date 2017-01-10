استحوذت "غوغل" على شركة صوتيات سويدية تدعى Limes Audio، وهي مختصة بتقنيات إزالة الصدى و تحسين صوت الكلام المنطوق.

وبحسب blog.google فإن "غوغل" قد تستفيد من هذه الصفقة بتحسين مكالمات "هانغ اوتس" الصوتية وخاصة في الأماكن المزدحمة والاستغناء عن استخدام مايكروفونات إزالة الضجيج.

ولم تعلن "غوغل" عن سبب استحواذها على Limes Audio، أو مكان الاستفادة منها سواء في "هانغ اوتس" أو البث المباشر عبر "يوتيوب".