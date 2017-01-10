سقط قتلى وجرحى اغلبهم طلاب, يوم الثلاثاء, جراء قصف شنه التحالف العربي على مدرسة في مديرية نهم بالعاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) عن مصدر بمديرية نهم قوله ان "الطيران السعودي الأمريكي استهدف بعدد من الغارات مدرسة الفلاح ببيت معصار في مديرية نهم ما أدى إلى مقتل 8 من طلاب وطالبات المدرسة وجرح 15 في حصيلة أولية".

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وأشار المصدر إلى أن "فرق الإنقاذ والإسعاف تقوم بمهام الإنقاذ وانتشال الضحايا من بين الأنقاض".

ويشن التحالف العربي بقيادة السعودية حملة غارات جوية منذ آذار 2015 , للتصدي للحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح.