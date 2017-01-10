خرج نيس متصدر ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم بشكل مفاجىء من دور الـ64 في مسابقة الكأس أمام مضيفه لوريان 1-2، بينما احتاج مرسيليا إلى وقت إضافي للتأهل على حساب ضيفه تولوز 2-1.

وأنهى نيس عام 2016 متصدراً بفارق نقطتين عن موناكو و5 نقاط عن باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري، إلا أنّ زيارته منطقة بريتاني جاءت سلبية مطلع 2017 أمام متذيل ترتيب الدوري.



وغاب عن نيس هدافه الإيطالي ماريو بالوتيلي ولاعب وسطه المغربي يونس بلهندة بسبب الإيقاف، والمدافع البرازيلي دانتي ولاعب الوسط الإيفواري جان-ميشال سيري الملتحق بمنتخب بلاده الذي يستعد لخوض كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق السبت المقبل في الغابون.



وافتتح الحسن بليا التسجيل للفريق الجنوبي (43)، قبل أن يقلب لوريان النتيجة بهدفين للمخضرم جيريمي ألياديير (71) والجزائري وليد مسلوب (75).



وتفوّق مرسيليا حامل اللقب 10 مرات على تولوز في مباراة صعبة افتتح له التسجيل فيها ريمي كابيلا (48)، قبل أن يعادل السويدي جيمي دورماز (57).

إلا أنّ كابيلا أنقذ الفريق المتوسطي مجدّداً بهدف الفوز في الوقت الإضافي (107).



واحتاج بوردو إلى هدف متأخر من المهاجم البرازيلي مالكولم لتخطي كليرمون من الدرجة الثانية 1-صفر، وسقط ماتز أمام لانس من الدرجة الثانية 2-صفر.



وقدّم أولمبيك ليون عرضاً هجومياً قوياً ضد ضيفه مونبيلييه بعدما سحقه بخماسية كاملة، وكان باريس سان جيرمان حامل اللقب حقق فوزاً كاسحاً السبت على ضيفه باستيا 7-صفر.