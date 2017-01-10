استهل يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب عام 2017 بفوز صريح على ضيفه بولونيا 3-صفر في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 45 نقطة من 18 مباراة، بفارق 4 نقاط عن روما الذي لعب مباراة أكثر.



وافتتح الأرجنتيني غونزالو هيغواين التسجيل ليوفنتوس بتسديدة طائرة جميلة بيمناه بعد تمريرة في العمق من البوسني ميراليم بيانيتش (7).



وعزّز الأرجنتيني الآخر باولو ديبالا الأرقام قبل انتهاء الشوط الأول من ركلة جزاء (41)، وترجم العائد ديبالا ركلات الجزاء الـ11 التي سددها بنجاح حتى الآن في الدوري الإيطالي.



وفي الشوط الثاني، سجّل هيغواين هدفه الثاني والثالث لفريقه بكرة رأسية من داخل المنطقة (55)، ورفع هيغواين رصيده إلى 12 هدفاً في ترتيب الهدافين، بفارق هدفين عن المتصدر مواطنه ماورو إيكاردي (إنتر).