أعلنت "غوغل" نيتها وقف الدعم لواجهات تطوير برمجية API الخاصة بتطبيق Hangoutsللدردشة بدءًا من 25 نيسان القادم.

واعتبر مراقبون بحسب موقع "آردرويد"، إن هذه الخطوة تشير إلى أن الشركة بدأت فعليًا بقتل التطبيق، وتغيير هدفه والشريحة المستهدفة من المستخدمين العاديين إلى قطاع الشركات والاعمال، وخاصة بعد أن أطلقت تطبيق Allo لخدمات الدردشة وتطبيق Duo لخدمات الاتصال.



ووقف دعم واجهات التطوير البرمجية API الخاصة بالتطبيق، يعني أن المطورين لن يبقوا قادرين بعد 25 نيسان، على إنشاء أي خدمة أو تطبيق يعتمد على Hangouts أو يرتبط به.

وأكدت "غوغل" أن وقف الدعم لواجهات التطبيق البرمجية سيتضمن بعض الاستثناءات، حيث ستحصل بعض التطبيقات مثل DialPad و RingCentral على دعم بعد التاريخ المحدد، إضافة للخدمات والتطبيقات الخاصة بالشركات.