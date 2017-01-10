لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب عشرة آخرون، عصر الثلاثاء، إثر انهيار سقف مسجد في ضاحية، بكر كوي، بمدينة اسطنبول التركية.

وذكرت وسائل إعلام أن الحادث وقع أثناء صلاة الجنازة على أحد المتوفين، حيث انهار سقف المسجد، مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص، وإصابة 10 آخرين، وصفت جراح بعضهم بالخطرة.

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وأشار مصدر إلى أن تحذيرات وُجهت لعاملي المسجد، بأن سقف المسجد آيل للسقوط، وأن التواجد داخل المسجد يعرض المصلين للخطر، إلا أنهم أصروا على إقامة صلاة الجنازة، مشيرا إلى أن تراكم الثلوج ساهم في انهيار السقف.

وشهد الأول من كانون الثاني الماضي اصابة شخصين بجروح إثر إطلاق نار على جامع حسن باشا الجزائري في منطقة ساري ير بمدينة إسطنبول، أثناء تواجد المصلين فيه.

يشار الى ان العديد من المحافظات التركية تشهد طقساً سيئاً وتساقطاً كثيفا للثلوج أدى لإغلاق الطرقات وتعطيل المدارس، كما أعلنت الخطوط الجوية التركية إلغاء رحلاتها الداخلية بسبب التساقط الكثيف للثلوج والعواصف وفقدان الرؤية، وتم إلغاء ما مجموعه 338 رحلة جوية في مختلف المطارات التركية.

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