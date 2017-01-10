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صدور مرسوم يمنح ذوي الاختصاصات الطبية مهلة سنتين لتسوية أوضاعهم
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الاخبار المحلية
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أصدر
الرئيس بشار الأسد، يوم الثلاثاء، المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2017 القاضي بتمديد
المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المرسوم التشريعي رقم
9 لعام 2015 لمدة سنتين.
ونص المرسوم في مادته الأولى على أن تمدد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية
لتسوية أوضاعهم بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 26-1-2015 لمدة
سنتين اعتبارا من تاريخ 2-10-2016.
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وتنص المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2015 على أن يحتفظ الحاصلون على
شهادات الاختصاص قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بحقهم في مزاولة المهنة ضمن أراضي
الجمهورية العربية السورية وتعد سارية المفعول لمدة سنتين اعتباراً من 1/10/2014
ريثما تسوى أوضاعهم وفق أحكامه .
سيريانيوز
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2017-01-10 19:53:53
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