صدور مرسوم يمنح ذوي الاختصاصات الطبية مهلة سنتين لتسوية أوضاعهم الاخبار المحلية شارك

أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الثلاثاء، المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2017 القاضي بتمديد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2015 لمدة سنتين.

ونص المرسوم في مادته الأولى على أن تمدد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 26-1-2015 لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 2-10-2016. تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وتنص المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2015 على أن يحتفظ الحاصلون على شهادات الاختصاص قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بحقهم في مزاولة المهنة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وتعد سارية المفعول لمدة سنتين اعتباراً من 1/10/2014 ريثما تسوى أوضاعهم وفق أحكامه . سيريانيوز

2017-01-10 19:53:53 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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