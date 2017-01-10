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صدور مرسوم يمنح ذوي الاختصاصات الطبية مهلة سنتين لتسوية أوضاعهم
الاخبار المحلية

أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الثلاثاء، المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2017 القاضي بتمديد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2015 لمدة سنتين.


ونص المرسوم في مادته الأولى على أن تمدد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 26-1-2015 لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 2-10-2016.

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وتنص المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2015 على أن يحتفظ الحاصلون على شهادات الاختصاص قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بحقهم في مزاولة المهنة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وتعد سارية المفعول لمدة سنتين اعتباراً من 1/10/2014 ريثما تسوى أوضاعهم وفق أحكامه .

سيريانيوز
2017-01-10 19:53:53
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