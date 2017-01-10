أعلنت تركيا, يوم الثلاثاء, عن مقتل جندييها, اللذين كانا مخطوفين على يد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في سوريا في تشرين الثاني الماضي.

وذكرت وسائل اعلام تركية ان "تركيا استعادت جثتي جنديين فقدا في سوريا بنهاية تشرين الثاني, واعلن تنظيم الدولة الاسلامية خطفهما".

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ولم تذكر وسائل الاعلام ظروف مقتل الجنديين مكتفية بالقول ان "جثتي الشهيدين" ستسلمان الى عائلتيهما لدفنهما.

وكان الجيش التركي اعلن مؤخرا انه فقد الاتصال مع جنديين في سوريا بعد اعان "داعش" انه خطفهما.

وتشن تركيا عملية عسكرية في شمال سوريا منذ شهر اب الماضي, لاخراج "داعش" ومقاتلين اكراد من المناطق المجاورة لها .

يشار الى ان عدد من الجنود الاتراك لقوا مصرعهم خلال العمليات العسكرية والمعارك في شمال سوريا.