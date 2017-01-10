وقع, يوم الثلاثاء, تبادل لاطلاق النار امام مركز للشرطة بمدينة غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا, مااسفر عن اصابة شرطي ومقتل احد المهاجمين.

وأفادت وسائل إعلام بحدوث معارك امام مقر الشرطة في المدينة, وسط أنباء عم تمكن بعض المهاجمين من الفرار.

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ونقلت وكالة (سبوتنيك ) عن مصدر امني, لم تسمه, قوله ان "شخصين هاجما المقر الأمني، فقامت عناصر الشرطة بالتصدي لهما، وجرى تبادل لإطلاق النار أسفر عن إصابة شرطي ومقتل أحد المهاجمين بينما نجح الآخر بالفرار".

من جهته, قال مسؤول أمني لوكالة (رويترز) إن "الشرطة التركية قتلت مهاجما كان يسعى لشن هجوم انتحاري وحاول دخول مركز الشرطة الرئيسي في مدينة غازي عنتاب ".

وجاءت الحادثة بعد ايام من هجمات شهدتها مدينة اسطنبول, أعنفها الهجوم الذي استهدف ملهى ليلي, ماادى الى سقوط عشرات الضحايا, حيث تبناه تنظيم "داعش".

وشهدت مناطق عدة في تركيا الآونة الأخيرة حوادث اطلاق نار وسلسلة انفجارات, بعضها استهدفت مقرات أمنية, أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.