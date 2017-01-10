تبنى تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), يوم الثلاثاء, الهجومين اللذين استهدفا قوات الأمن في محافظة شمال سيناء المصرية.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن وكالة (اعماق) التابعة للتنظيم ان "داعش" اعلن مسؤوليته عن الهجومين بسيناء.

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ولقي عدد من أفراد قوات الأمن المصرية حتفهم وأصيب آخرون بينهم مدنيين، يوم الاثنين، في هجومين استهدفا نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش شمال سيناء.

وتشهد شبه جزيرة سيناء تزايدا في أعمال عنف يشنها متشددون منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

ويشن الجيش وقوات الشرطة عمليات عسكرية وأمنية كبرى في شمال سيناء ضد مسلحين متشددين ينتمون إلى ما يعرف بـ "ولاية سيناء"، فرع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مصر.