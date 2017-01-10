أعلنت الشرطة اليونانية انه تم العثور على القنصل الروسي في اليونان أندري مالانين, امس الاثنين, ميتأ داخل شقته في أثينا, لكنه رجح أن يكون سبب موته ناجم عن "عارض صحي", في وقت تجري السلطات تحقيقات لمعرفة سبب الوفاة.

ونقلت وكالات انباء عن مسؤول في الشرطة اليونانية قوله ان " القنصل البالغ من العمر 55 عاما عثر عليه جثة هامدة داخل شقته، و كان في غرفة نومه على الأرض، ممددا على ظهره، من دون أن تكون هناك علامات على أن أحدا دخل الشقة عنوة".

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واشار المسؤول الى ان "المؤشرات الأولية تشير إلى أن وفاته ناجمة عن عارض صحي، ولكننا مع ذلك فتحنا تحقيقا".

كما أكدت السفارة الروسية لدى اليونان العثور على القنصل الروسي، أندريه مالانين، ميتا في شقته في أثينا.

ولم يحضر الدبلوماسي الروسي صباحا إلى عمله، كما لم يرد على الاتصالات الهاتفية، حيث اقدم زملائه مع أفراد الشرطة على كسر قفل الباب الذي كان مغلقا بالمفتاح من الداخل, بحسب وسائل اعلام.

وكان الدبلوماسي يعيش لوحده في الشقة التابعة للسفارة الروسية، والواقعة في حي شديد الحراسة، يقطنه خصوصا رئيسا الجمهورية والوزراء.