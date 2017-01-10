أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية, يوم الثلاثاء, عن انتهاء التحضير لاستضافة المفاوضات السورية في العاصمة أستانة, برعاية من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة.

ونقلت وكالات أنباء عن النائب الأول لوزير الخارجية الكازاخستاني مختار تليوبردي, في تصريح لوكالة (انترفاكس) قوله ان "بلادنا ترحب باستضافة المفاوضات ونحن مستعدون لتقديم الحلبة اللازمة لذلك، فيما تعتمد العملية التفاوضية بحد ذاتها والقضايا التي سيتم بحثها على المشاركين في هذه المفاوضات، واصبحنا جاهزين من جهتنا لاستقبال المتفاوضين".

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جاء ذلك عقب يوم من اعلان "هيئة التفاوض" المعارضة أنها لم تتخذ بعد قراراَ حول مشاركتها في مفاوضات استانة. في الوقت الذي قال فيه الرئيس بشار الأسد إن حكومته مستعدة "للتفاوض حول كل شيء" في محادثات السلام المقترحة في كازاخستان، بما في ذلك منصبه كرئيس.

ومن المقرر ان تعقد مفاوضات استانة المزمعة في منتصف كانون الثاني, بحيث سيمثل وفد المعارضة كل القوى الموجودة على الارض باستثناء تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش", بحسب ماعلنته موسكو, حيث أبدت كازاخستان استعدادها استضافة المفاوضات السورية في العاصمة آستانا, لكنها اشترطت التزام جميع الأطراف باتفاق الهدنة مقابل إجراء المفاوضات.