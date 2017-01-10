كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكي, يوم الثلاثاء, ان الطائرات الروسية تواصل الاقتراب" بشكل خطر" من طائرات التحالف الدولي في الاجواء السورية, ما حدا بالطيارين الامريكيين الى إخلاء الطرق أمام نظرائهم الروس.

وذكرت وسائل اعلام روسية ان الصحيفة نقلت عن الجنرال تشارلز كوركوران قوله "نادرا ما يتنحون الطيارون الروس جانبا، فنخلي الطريق أمامهم… لأننا لا نريد أن يصدمونا".

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واشتكى الطيارون الأمريكيون, وفقا للصحيفة, ضد نظرائهم الروس, ما اضطرهم الى اخلاء الطريق امامهم لكي يتجنبو الاصطدام

ويشار الى ان روسيا والولايات المتحدة وقعتا في تشرين الأول 2015 اتفاقية لتأمين سلامة الطيران وتفادي الحوادث الجوية في سماء سوريا.

وينص الاتفاق الذي توصل اليه البلدان على اجراء مباحثات منتظمة بين وزارتي الدفاع الاميركية والروسية لتحسين سبل وآليات التواصل بين العسكريين في الميدان.