كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون), يوم الاثنين, أن التحالف الدولي, بقية واشنطن, شن عملية برية نادرة قرب دير الزور، استهدفت قياديين في تنظيم "الدولة الإسلامية".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) عن متحدث باسم البنتاغون قوله ان العملية كانت "ناجحة جدا", مبينا أن "مثل هذه الهجمات ليس فقط تصفية هؤلاء القياديين، بل أيضا جمع معلومات لعمليات أخرى لاحقا".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

كما نقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري, لم تسمه, قوله إن "رادارات الجيش رصدت العملية".

وتتعرض دير الزور عموماً للقصف من قبل طيران التحالف الدولي والطيران الروسي والنظامي والتي تستهدف المناطق الخاضعة تحت سيطرة "داعش" .

ويسيطر "داعش" على معظم محافظة دير الزور عدا مناطق في المدينة ومحيطها تخضع لسيطرة القوات النظامية, حيث تعاني من حصار من قبل التنظيم.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, حيث اشار التحالف الى استعادة مساحات كبيرة من المناطق التي سيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق في 2014, فضلا عن تراجع في عدد مقاتليه الى ادنى مستوياته منذ أكثر من سنتين ونصف.