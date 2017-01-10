شدد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف وممثل الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة، قدري جميل , يوم الاثنين، على اهمية "تشكيل منصة موحدة للمعارضة السورية".

ونقلت وسائل اعلام روسية عن بيان للخارجية الروسية جاء فيه ان قدري جميل وبوغدانوف ركزا , خلال لقائهما, على "آفاق تشكيل منصة موحدة للمعارضة السورية، تمكنها من المشاركة البناءة في عملية التسوية السياسية للأزمة في الجمهورية العربية السورية على أساس القرار 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وبدأ بعد منتصف ليلة الخميس- الجمعة 30 كانون الأول المنصرم، سريان وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية تركية.

ويعتبر التزام كل من النظام والفصائل المسلحة بالهدنة شرط لانعقاد المحادثات حول سوريا في أستانا عاصمة كازاخستان.

ومن المقرر ان تعقد مفاوضات استانا المزمعة في 23 كانون الثاني الحالي, والتي تشمل وفد المعارضة المؤلف من جميع القوى الموجودة على الارض باستثناء تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش", بحسب ما أعلنته موسكو, فيما أبدت كازاخستان استعدادها استضافة المفاوضات السورية في العاصمة آستانا, لكنها اشترطت التزام جميع الأطراف باتفاق الهدنة مقابل إجراء المفاوضات.

وجرت مشاورات تركية روسية حول امكانية اجراء مفاوضات سلام سورية في العاصمة الكازاخستانية، أستانة، حيث وافقت هيئة التفاوض المعارضة على ذلك بشرط ان يكون هدف المفاوضات تشكيل حكومة انتقالية, فيما طالب النظام الجماعات المسلحة بالنأي عن " النصرة" و "داعش", من اجل ضمان نجاح المفاوضات.