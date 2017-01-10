لقي شخص مصرعه يوم الاثنين، جراء تفجير عبوة ناسفة بمدينة القامشلي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية ( سانا) أن التفجير وقع قرب مبنى البريد بمدينة القامشلي، مما تسبب بمقتل شخص، وبوقوع اضرار مادية.

من جانبها, اعلنت مصدر معارضة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان سيارة مفخخة انفجرت أمام البريد في منطقة السبع بحرات في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة

ولم تتبنى اي جهة حتى الان مسؤوليها جراء الهجوم الذي استهدف المدينة.

وجاء الهجوم بعد تفجيرين وقعا في تشرين الاول الماضي الاول استهدف حي المشيرفة بمدينة الحسكة والاخر عند دوار الصناعة , مما أسفر عن سقوط اصابات.

وشهدت مدينة القامشلي في الفترة الاخيرة سلسلة تفجيرات, بعضها استهدفت قوات كردية، تبنى معظمها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وياتي ذلك مع دخول اتفاق وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية حيز التنفيذ منذ 11 يوما، برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.