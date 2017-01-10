سقط اربع قتلى واصيب اخرين بجروح ,يوم الاثنين، جراء غارة جوية لطيران "التحالف الدولي" على ريف الرقة الشمالي.

وافادت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان طيران التحالف الدولي شن غارات على قرية هتاش بريف الرقة الشمالي, ماادى الى سقوط 4 قتلى وعدد من المصابين.

وسبق ان شن طيران التحالف الدولي غارات في وقت سابق من الشهر الجاري، على عدة قرى بريف الرقة، مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وسبق ان شن طيران التحالف في الـ21 من كانون الأول الماضي, غارات على مدينة الطبقة, مااسفر عن مقتل مدنيين, كما استهدف في 8 من الشهر نفسه مبان في منطقة المشبرفة, ماادى الى سقوط قتلى من المدنيين..

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, حيث اشار التحالف الى استعادة مساحات كبيرة من المناطق التي سيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق في 2014, فضلا عن تراجع في عدد مقاتليه الى ادنى مستوياته منذ أكثر من سنتين ونصف.