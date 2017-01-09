تواصلت, يوم الاثنين, الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في عدة مناطق بسوريا, لليوم 11 على التوالي, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قصف بالمدافع و صواريخ /فيل/الثقيلة استهدف المدنيين في مضايا المحاصرة بريف دمشق وبلدة المرج.

واضافت المصادر ان معارك دارن بين مسلحي المعارضة والجيش النظامي في بلدة الميدعاني بالغوطة الشرقية.

من جانبها, ذكرت مصادر مؤيدة ان ان الجيش استعاد جميع النقاط التي خسرها في محيط كتيبة الصواريخ ب حزرما بريف دمشق.

كما اتهمت المصادر مسلحين باستهداف حي جمعية الزهراء بقذائف صاروخية

وفي سياق متصل, أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن اللجنة الروسية التركية لمراقبة الهدنة في سوريا رصدت31 خرقا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبدأ منذ 11 يوما سريان وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع القرار الذي أعدته روسيا لدعم اتفاقات الهدنة في سوريا وإطلاق العملية السياسية لتسوية الأزمة التي تمر بها البلاد.