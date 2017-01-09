شهدت العاصمة التركية أنقرة, يوم الأثنين, احتجاجات واسعة أمام البرلمان التركي, اعتراضًا على تعديلات دستورية مقترحة, ستوسع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان, ماحدا بقوات الشرطة الى استخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، لتفريق مئات المحتجين.

وذكرت وكالة الانباء (رويترز) أن " الشرطة أبعدت الكثير من المحتجين في طريق رئيسي عن بوابات البرلمان".

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي وعدد من المنظمات غير الحكومية واتحادات المحامين، من بين من دعوا للاحتجاج في العاصمة أنقرة.

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ومن المقرر أن يبدأ البرلمان في وقت لاحق يوم الاثنين مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة والتي ستطبق نظاما رئاسيا تنفيذيا.

وكان البرلمان التركي تلقى كانون الأول الماضي، مقترح التعديل الدستوري الخاص بالانتقال للنظام الرئاسي, والذي ينص على أن رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية في الدولة، وسيكون مخولا بتعيين نوابه، والوزراء، وكبار الموظفين العموميين.

ومن المتوقع أن يقر البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم مسودة التعديلات قبل طرحها في استفتاء خلال فصل الربيع.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طالب في أعقاب الانتخابات التشريعية الأخيرة في بلاده، بضرورة تبني تركيا نظام الحكم الرئاسي عوضا عن البرلماني القائم في البلاد منذ قيام الجمهورية التركية سنة 1923

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