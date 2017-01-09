لقي شخصان مصرعهما وأصيب 8 بجروح, يوم الأثنين, جراء سقوط قذائف على بلدتي كفريا والفوعة بريف ادلب.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصادر أهلية من داخل البلدتين ان "التنظيمات الإرهابية التي تحاصر كفريا والفوعة استهدفت بعدد من القذائف الصاروخية المنازل السكنية للأهالي, ما ادى الى مقتل شخصين واصابة 8 بجروح بعضها خطرة وأضرار مادية في الممتلكات”.

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من جهتها, ذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان قتيلين و8 جرحى سقطوا جراء قصف شنته مجموعات مسلحة على بلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب الشمالي.

وتتعرض بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين من قبل المعارضة المسلحة للاستهداف بالقذائف, مايؤدي الى سقوط ضحايا وحدوث اضرار بالممتلكات.

وياتي ذلك مع دخول اتفاق وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية حيز التنفيذ منذ 11 يوما، برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.