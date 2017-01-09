أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية, يوم الأثنين, أن عشرات الطرق في محافظات حماه واللاذقية وطرطوس إما غير سالكة او سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

ونقلت وكالة الأنباء (سانا)عن الإدارة في نشرتها, ان جميع الطرق في محافظة حماة سالكة عدا طريق جورين صلنفة وطريق شطحة جوبة برغال وطريق عين الكروم القرندح وطريق نهر البارد بيت ياشوط غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

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وفي منطقة مصياف, كل الطرق سالكة عدا طريق مصياف الشيحة وطريق جبة اللقبة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج, أما طريق مصياف القدموس وطريق مصياف وادي العيون طريق وادي العيون قصية فهي سالكة بصعوبة بسبب تساقط الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية, بينت الادارة ان كل الطرق في المحافظة سالكة عدا طريق بيت ياشوط الغاب وطريق القرداحة جوبة برغال الغاب جوبة برغال صلنفة وطريق جوبة برغال القرداحة جوبة برغال القرير البلاط عنانيب وطريق صلنفة محطة البث الغاب جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وطريق مركية مقامات بني هاشم وطريق القرندح الشعرة الغاب سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وعن محافظة طرطوس, كل الطرق في المحافظة سالكة عدا طريق مصياف القدموس وطريق عام برمانة المشايخ مصياف الرقمة وعين الجوز الرقمة برمانة المشايخ وطريق العنازة قرى بيت جاش مصياف نحل الجرد والشندخة الجديدة خربة السنديانة الفروخية التون الجرد بصرمون وطريق دوير رسلان والطرق المؤدية إلى محافظة حماة وطريق عين الذهب عين شمس جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث.

وشهدت عدة محافظات هطول أمطار, وسط سقوط ثلوج على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر, وسط أجواء باردة , نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

ويكون الجو غدا غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وخاصة فوق المناطق الشمالية الغربية والجزيرة, كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 الى 5 درجات مئوية.