قال الجيش التركي، يوم الاثنين، ان 48 مسلحا من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) قتلوا شمال سوريا، في إطار عملية "درع الفرات".

وذكر الجيش في بيان لها أن "عمليات جوية برية تقودها تركيا في سوريا أدت إلى مقتل 48 من أعضاء تنظيم داعش يوم الأحد، كما دمرت طائرات حربية تركية 23 مبنى ومأوى يستخدمها المتشددون".

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وأضاف البيان أن عملية السيطرة على مدينة الباب التي أطلقتها فصائل معارضة سورية بريف محافظة حلب، مستمرة تحت غطاء ناري تركي مكثف.

وأشار البيان إلى استهداف 246 هدفا للتنظيم في الباب، بينها مواقع دفاعية ومنشآت قيادة وأسلحة ومركبات.

وأطلقت تركيا في 24 آب الماضي معركة "درع الفرات"، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من تنظيم "داعش" اهمها جرابلس ودابق وصوران.

وتعارض الحكومة التدخل التركي شمال سوريا وتعتبره "عدواناَ", في حين اعلنت تركيا على لسان عدد من مسؤوليتها ان العملية مستمرة حتى زوال كل التهديدات التي تشكلها "المنظمات الارهابية".

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