هبطت الليرة التركية، يوم الاثنين، واحدا بالمئة لتسجل مستوى منخفضا قياسيا عند 3.6829 ليرة للدولار الأمريكي.

وقالت وكالة (رويترز) ان العملة الأمريكية ارتفعت بفضل بيانات أظهرت نموا أساسيا قويا في الأجور مما يعزز مبررات رفع أسعار الفائدة لمزيد من المرات في 2017.

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وبحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش بلغت الليرة التركية 3.6800 للدولار مقارنة مع إغلاق الجمعة على 3.6470 ليرة.

وكانت الليرة التركية انخفضت في الثالث من الشهر الجاري إلى مستوى تاريخي جديد مقابل الدولار الأمريكي بسبب أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع والمخاوف الأمنية التي أعقبت الهجوم الأخير على ملهى ليلي في اسطنبول.

ويتواصل تدهور العملة التركية بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتردية التي تشهدها تركيا وخاصة خلال الفترة الأخيرة جراء ممارسات الحكومة التركية عقب المحاولة الانقلابية في منتصف تموز الماضي، والتي أدت إلى ارتدادات اقتصادية بينها تراجع السياحة وانخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

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