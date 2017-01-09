قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الاثنين، إن بلاده تنتظر من واشنطن وقف تعاونها مع وحدات "حماية الشعب" الكردية في سوريا.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن جاويش أوغلو قوله خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر السنوي التاسع للسفراء الأتراك، في العاصمة أنقرة، "نعتقد أن الولايات المتحدة لن تستمر في الأخطاء التي ارتكبتها خلال الفترة الماضية، وننتظر منها أمرين رئيسيين، الأول إعادة زعيم منظمة فتح الله غولن الإرهابية وقيادييها إلى تركيا، والثاني وقف تعاونها مع تنظيمات كردية في سوريا".

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وتدعم الولايات المتحدة "وحدات حماية الشعب" في قتال "داعش" في سوريا , وهي سياسة لاقت انتقادات من تركيا التي تتهمها بتنفيذ اعتداءات داخل تركيا بالتعاون مع "حزب العمال الكردستاني"، المصنف ضمن قائمة الإرهاب لديها.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة واوروبا حزب "العمال الكردستاني" كمنظمة ارهابية، لكن واشنطن واوروبا تعتبران الجماعات الكردية السورية والعراقية حلفاء مهمين في القتال ضد تنظيم "داعش".

وأكد جاويش أوغلو، ان "تركيا وأمريكا شريكتان استراتيجيتان تمتلكان إمكانيات تمكنهما من خلق تأثيرات إيجابية في مساحة جغرافية واسعة، لذا نعتقد أنه ينبغي حماية هذا التعاون بعناية".

وتطلب أنقرة من واشنطن تسليمها زعيم منظمة "غولن" المتهمة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشل منتصف تموز الماضي، للمثول أمام العدالة.

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