واصل روما ملاحقته ليوفنتوس في سباق الصدارة بالدوري الإيطالي بعدما انتزع فوزاً ثميناً وصعبا 1 - صفر من مضيفه جنوى الأحد في المرحلة التاسعة عشر للمسابقة .

وارتفع رصيد روما إلى 41 نقطة في المركز الثاني، ليشدد الخناق على يوفنتوس (المتصدر)، بعدما قلص الفارق معه إلى نقطة واحدة، قبل لقاء الأخير مع ضيفه بولونيا في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها، علماً بأن يوفنتوس مازال يمتلك مباراة أخرى مؤجلة.



في المقابل، تجمد رصيد جنوى، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي، والرابعة خلال لقاءاته الخمسة الأخيرة في البطولة، عند 23 نقطة.



وجاء هدف المباراة الوحيد عبر النيران الصديقة، بعدما سجل أرماندو إيتزو لاعب جنوى هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36، ليحقق فريق العاصمة الإيطالية انتصاره الخامس في مبارياته الست الأخيرة في المسابقة.



وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم عن فوز إنتر على مضيفه أودينيزي 2 - 1، وأتالانتا على مضيفه كييفو 4 - 1، ولاتسيو على ضيفه كروتوني 1 - صفر، فيما تعادل ساسولو مع ضيفه تورينو سلبياً.