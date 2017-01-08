تشتد فعالية منخفض جوي قطبي المنشأ يوم غد الاثنين، وتنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية، وسط توقعات بتساقط الثلوج على المرتفعات التي تزيد على ألف متر في المناطق الشمالية والساحلية وعلى المناطق الداخلية والجنوبية.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن المتنبئ الجوي من مديرية الأرصاد الجوية كناز كيوان قوله إنه "من المتوقع أن تشتد فعالية المنخفض مع استمرار تدفق الهواء البارد ودخول الجبهة الباردة المرفقة معه خلال ساعات مساء اليوم حيث تزداد غزارة الهطولات وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية وتبقى الرياح معتدلة مع هبات شديدة أحيانا في تلك المناطق مشيرا إلى أن المناطق الداخلية سيكون لها نصيب ولكن بفعالية جوية أقل".

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وتابع كيوان "يكون الهطل ثلجيا على المرتفعات التي تزيد على 1000 متر في المناطق الشمالية والساحلية وعلى المناطق الداخلية والجنوبية منها، حيث يحتمل تساقط الثلوج على المناطق التي تزيد على 1200 متر ليلا، وتنخفض إلى 1000 متر في ساعات الصباح الأولى من يوم غد الاثنين"، مبينا أن زيادة سرعة الرياح في المناطق الداخلية ستكون عاملا سلبيا من حيث توزع الهطل وشدته.

وتواصل درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية وتبقى الرياح نشطة وتكون الأجواء غائمة ماطرة على فترات.

أما يوم الثلاثاء، فتضعف فعالية المنخفض مع تحركه باتجاه الشمال الشرقي حيث يؤدي ذلك لارتفاع بقيم الضغط السطحي على بقية المناطق ويميل الجو للاستقرار، ويكون الجو باردا جدا خاصة خلال ساعات المساء والليل مع احتمال تشكل الصقيع والضباب الكثيف في ساعات الصباح الباكر في معظم المناطق الداخلية.

وتتعرض منطقة شرق المتوسط لمنخفض جوي مركزه شمال غرب جزيرة قبرص مرفقا بكتلة هوائية باردة ورطبة ذات منشأ قطبي أدت إلى هطولات كانت ثلجية في معظم الجوار والذي تأثرت به منطقتنا بدءا من ساعات مساء أمس.

وعن توقعات الأرصاد ليوم الأربعاء، قال كيوان "تطرأ تغيرات طفيفة على الحالة الجوية يوم الاربعاء القادم مع استمرار البرودة، وذلك لسيطرة امتداد مرتفع جوي على منطقة شرق المتوسط، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل أمطار خفيفة على المناطق الشمالية الغربية، فيما تستمر الأجواء ليلا باردة جدا مع تحذير من حدوث الصقيع وتشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر".

ومن المتوقع ان تسجل درجات الحرارة يوم الاثنين دمشق 8/1 درجة، وفي المنطقة الجنوبية 9/2 درجة، وفي المرتفعات الجبلية 4/ ناقص 2 درجة، وفي المنطقة الوسطى 9/ 2 درجة، وفي المنطقة الساحلية11 / 6 درجة، وفي المنطقة الشمالية 8/ صفر درجة، وفي منطقة الجزيرة 2/ 10 درجة، وفي المنطقة الشرقية 3 / 12 درجة، وفي منطقة البادية 1/ 10 درجة.

يشار إلى أن سوريا والمنطقة شهدت في شهر كانون الأول المنصرم سلسلة منخفضات جوية أدت لتساقط الأمطار والثلوج وإغلاق بعض الطرقات في المحافظات، إضافة لانخفاض حاد في درجات الحرارة.

سيريانيوز