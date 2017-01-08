اقتنص إنتر ميلان فوزاً مثيراً من ملعب مضيفه أودينيزي 1-2 يوم الأحد في المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين إنتر ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعب الوسط الكرواتي الدولي إيفان بيريسيتش الذي سجل هدفي الفوز للفريق في الدقيقتين 45 و88 بعد أن تقدم لاعب الوسط التشيكي الشاب ياكوب يانكتو بهدف لأودينيزي في الدقيقة 17.



ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 33 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس وتجمد رصيد أودينيزي عند 25 نقطة في المركز العاشر.



وحقق إنتر ميلان فوزه الرابع على التوالي والعاشر له هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وست هزائم فيما خسر أودينيزي للمرة الثامنة مقابل أربعة تعادلات وسبعة انتصارات.