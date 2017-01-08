أعلنت "إنفيديا" عن ميزة جديدة، تتيح لعشاق الألعاب من مالكي الحواسب المزودة بكرت شاشة GeForce، أن يقوموا ببث مباشر على "فيسبوك" أثناء اللعب.

وبحسب engadget، فإن الميزة الجديدة هي بالشراكة بين "إنفيديا" مع "فيسبوك"، إلا أن إنفيديا لم تكشف عن موعد إطلاق هذه الميزة.

ومن المتوقع أن يدعم تطبيق GeForce Experience من "إنفيديا" البث عبر أجهزة الحاسب المميزة بكرت الشاشة GeForce.

ويمكن للاعبين حالياً القيام ببث مباشر عبر منصات Twitch على سبيل المثال، أوYouTube Gaming وهي منصات ذات شعبية كبيرة عند اللاعبين، لكن تبقى شبكة "فيسبوك" هي الأكثر شعبية مما سبق.