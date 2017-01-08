أفادت مصادر معارضة، يوم الأحد، أن 9 فصائل معارضة سورية مسلحة اتفقت على تشكيل مجلس مشترك باسم "مجلس قيادة تحرير سوريا".

وذكرت المصادر ان الهدف من التشكيل الجديد هو تنظيم العمل العسكري والسياسي في مواجهة النظام السوري وداعميه، وذلك بعد مشاورات استمرت لعدة أشهر.



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ونص الاتفاق على تشكيل هيئة عسكرية مكونة من القادة العسكريين للفصائل المُؤسِّسة للجسم الجديد، بالإضافة إلى هيئة سياسية تضمّ مسؤولي المكاتب السياسية على أن يكون قادة الفصائل هم أعضاء مجلس القيادة، بحسب المصادر.

وأوضحت المصادر ان الجسم الجديد، سيعمل عسكريًّا كغرفة عمليات تدير العمل العسكري على مستوى سوريا، وسياسيًّا سيكون أقرب إلى التحالف السياسي الذي سيمثل فصائل الثورة السورية سياسيًّا من أجل توحيد الرؤى والقرارات، وهو أقرب لتجديد أفكار سابقة مثل مجلس قيادة الثورة السورية، وسيتم الإعلان عنه رسميًّا بعد استكمال الترتيبات الإدارية".

ويضمّ الاتفاق كلًّا من حركة "أحرار الشام الإسلامية" و"جيش الإسلام" و"جبهة أهل الشام" و"الجبهة الشامية" وتجمع "فاستقم كما أمرت" و"صقور الشام" و"أجناد الشام" و"فيلق الشام" و"فيلق الرحمن".

يشار إلى ان شهر كانون الأول الماضي شهد تحالفان اثنان، أولهما عبارة عن تحالف لفصائل المعارضة في شرق حلب عبر حل نفسها وتشكيل كيان موحد تحت اسم "جيش حلب" بقيادة أبو عبد الرحمن نور قائدا عاما وأبو بشير عمارة قائدا عسكريا، تلاها إعلان أربعة فصائل معارضة مسلحة في ريف درعا تحت اسم "جيش الثورة"، لمواجهة الجيش النظامي وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بشكل اساسي.

يشار الى انه سبق لفصائل معارضة أن أعلنت اتحادها في تشكيلات عسكرية عدة، في ظل استمرار المعارك بين القوات النظامية وفصائل المعارضة.

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