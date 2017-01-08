كشفت TCL عن هاتفها اللوحي الجديد Alcatel A3 XL منخفض التكلفة، بهيكل من البلاستيك وشاشة كبيرة بقياس 66 إنش.

وبحسب موقع "آردرويد"، فإن الهاتف يتميز فقط بشاشته الكبيرة بينما لا يضم مواصفات قوية، حيث تأتي الشاشة بدقة 720p بتقنية IPS LCD، دون دقة وسطوعٍ جيدين.

ويعتمد الهاتف على شريحة MT8735B من "ميدياتيك" بأربعة أنوية معالجة وبتردد قدره 1.1 غيغاهرتز، إضافة إلى ذاكرةٍ عشوائية بسعة 1 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية 8 غيغابايت قابلة للتوسعة حتى 32 غيغابايت عبر منفذ microSD.

والهاتف مزود بكاميرا خلفية دقة 8 ميغابيكسل مع مصباح إضاءة من نوع LED FLash، حيث يمكن تصوير الفيديو بدقة 720p، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 5 ميغابيكسل.

ويدعم الهاتف الاتصال اللاسلكي بمعايير Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS، ومزود ببطاريةٍ سعة 3000 ميللي آمبير/ساعي، ويعمل بنظام "أندرويد 7.0 نوغا"، وزود بحساس بصمة على اللوحة الخلفية للجهاز.

ومن المقرر إطلاق الهاتف خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري في آسيا، والشرق الأوسط، وافريقيا وأمريكا الجنوبية، بسعرٍ 200 دولار أمريكي.